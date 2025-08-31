【モデルプレス＝2025/08/31】SUPER EIGHTの横山裕が8月31日、日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30日18時30分〜8月31日20時54分）のチャリティーマラソンを完走した。【写真】横山裕、一緒に走りたい女性芸能人◆横山裕、チャリティーマラソン完走道中では右足を引きずりながらも、着実にゴールの両国国技館に向けて進んでいた横山。会場には、SUPER EIGHTが駆けつけ、横山が女手ひとつで育ててくれた母親との