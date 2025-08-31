広島戦に先発したヤクルト・下川＝神宮ヤクルトの下川がプロ初勝利を挙げた。粘りの投球で5回を3失点とした。0―1の二回に岩田と長岡の適時打で3点を奪って逆転し、以降も着実に加点した。長岡は3安打3打点。広島の常広は5失点してプロ初黒星を喫した。