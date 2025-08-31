西武戦に先発したオリックスのエスピノーザ＝ベルーナドームオリックスが3連勝で、2年ぶりに西武戦のシーズン勝ち越しを決めた。四回に失策の間に1点を先制。五回に西川の適時打、九回は途中出場の麦谷の2点二塁打で加点した。エスピノーザは粘りの投球で5勝目。西武は3連敗。