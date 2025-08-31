ミュージシャン清春、相川七瀬が２７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。街頭インタビューで集まった質問として「目も合わせないようなライバルバンドっていた？」がテーマになり、特にＬ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌとは不仲そうなイメージがあると聞かれると、清春は「黒夢とラルクはインディーズ時代に一緒にライブやってたので、どっちかというと仲良しだったんです」と明かした。不仲説があること