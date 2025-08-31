「西武１−４オリックス」（３１日、ベルーナドーム）オリックスが競り勝って今季４度目の同一カード３連勝。今季６０勝に到達し、２３年以来、２年ぶりの西武戦勝ち越しを決めた。四回２死一、三塁で若月の打球を左翼・渡部聖が後逸する適時失策があり先制。五回１死三塁では西川の右前タイムリーで２点目を奪った。九回にも２点を追加した。先発のエスピノーザは５回２／３を１１安打１失点で５勝目（６敗）。六回２死満