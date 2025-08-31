8月31日、新潟競馬場で行われたG3・新潟記念（芝2000m）は坂井瑠星騎乗の2番人気、シランケドの大外一気が炸裂した。直線では大外から末脚を一閃。長い直線での攻防を大外からまとめて制圧した。新潟記念、勝利ジョッキーコメント1着シランケド坂井瑠星騎手「調教に乗ってポテンシャルを感じていました。スムーズに力さえ出せれば良い勝負できるかなと思っていました。調教の段階でトップレベルの馬だなと思っていました。（こ