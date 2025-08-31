「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）ヤクルトが投打の歯車がかみ合って２連勝をマークし、４カードぶりの勝ち越しとなった。打線が機能した。１点を追う二回は２死満塁から長岡の左前適時打などで３点を奪って逆転した。四回に４−２とリードを広げてなおも２死一、三塁の場面では村上が常広のフォークを捉え、バットをへし折られながらもしぶとく左前に運ぶ適時打を放った。この夜、主砲は、一回と二回の打席でいず