8月31日、中京競馬場で行われたG3・中京2歳ステークス（芝1400m）は、トーセンラー産駒のキャンディードがデビュー2連勝を飾り、重賞初制覇を飾った。ゴール前の叩き合いを制してレコード決着となっている。中京2歳S、勝利ジョッキーコメント1着キャンディード北村友一騎手「道中もリズム良かったですし、いい意味で抜けてリラックスして追走できていたので、追ってからの反応はすごく良かったなと思います。4コーナー迎える時