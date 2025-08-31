8月31日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの見上愛が、新潟競馬場で行われたG3・新潟記念の表彰式プレゼンターを務めた。【新潟記念】シランケドの大外一気が炸裂！…エネルジコは2着「元気をもらった」見上愛コメント「約2年ぶりの新潟競馬場でした。新潟の長い直線を競走馬たちが一生懸命走っている姿を見て、私も元気をもらいました。優勝されたシランケド号と坂井騎手、そしてご関係者の皆様、おめでとうございます