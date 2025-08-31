松山弘平騎手は、第3回・第4回中京競馬で15勝をあげ、開催リーディングジョッキーとなった。また、2位に坂井瑠星騎手、3位は川田将雅騎手がランクインした。夏の小倉競馬リーディングジョッキーは松山弘平騎手「本当に感謝」松山弘平騎手コメント「リーディングを取れて嬉しく思います。3回・4回と本当に暑かったですけれども、皆様のご協力のおかげで、なんとか無事に開催を終えることができたのかなと思います。本当に感謝して