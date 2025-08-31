戸崎圭太騎手は第2回・3回新潟競馬で18勝をあげ、開催リーディングジョッキーとなった。また、2位にC.ルメール騎手、3位は荻野極騎手がランクインした。福島競馬リーディングジョッキーは戸崎圭太騎手戸崎「無事に終えられた」戸崎圭太騎手コメント「今年も暑い中レースが繰り広げられましたが、ファンの皆様の温かい声援で馬も騎手もスタッフもみんな頑張って、無事に終えられたなと思っています。たくさん勝てる週もあり、きょ