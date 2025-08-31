◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月31日甲子園）近本が39打席ぶりの安打を放った。2点劣勢で迎えた7回2死一塁。中川の初球、外角直球を捉え左翼線への二塁打とした。続く中野が中堅への2点適時二塁打を放って同点。なおも二塁から森下が適時三塁打で逆転に成功した。佐藤輝も二塁打を放って一挙4点。試合をひっくり返した。