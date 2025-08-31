10月5日（日）にフランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1・芝2400m）に出走を予定しているクロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）とビザンチンドリーム（牡4・栗東・坂口智康）が、現地時間8月30日（土）、シャンティイの小林智厩舎に無事到着した。両馬は8月29日（金）夜に成田国際空港を出発。ドイツ・フランクフルト国際空港を経由し、翌30日（土）夕方にフランス・ルブルジェ空港へ到着。その後、馬運車で