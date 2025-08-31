「コムドット」のリーダー・やまと（27）が31日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。グループのことを「ダサい」という風潮が変わってきたと、手ごたえを語った。やまとは「よし、今の日本ダサいから俺が変えるわ」とポスト。また「遂にコムドット応援するのダサいって言ってることがダサいフェーズきたな完全に俺らの粘り勝ち」と継続することで、アンチの声を一蹴したとアピールした。さらに「熱く生きるのがダサい