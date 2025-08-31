◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月31日甲子園）優勝へのマジックを9としている阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）がスカイAの巨人戦中継でゲスト解説を務めた。岡田顧問は7回に39打席ぶりとなるヒットを左翼線に放ち、トンネルを脱出した近本の打席に「一か八かで行ったね。調子が悪いからこそ打てた球」と深読みした。「左対左やったし、追っつけて左方向を狙ったね。ドアスイングになっていたけど、左対左の