■9月1日(月)の全国天気低気圧や前線が近づく北海道と東北北部は広く雨で、2日(火)にかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意をしてください。東北南部から九州にかけては晴れますが、午後は局地的な雷雨に注意が必要です。九州では非常に激しい雨の降る所があるでしょう。■予想気温朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多いですが、盛岡は前日より5℃高い24℃でしょう。福岡と大阪で28℃、新