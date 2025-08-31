「西武１−４オリックス」（３１日、ベルーナドーム）西武が競り負けて３連敗。借金が今季ワーストの１０に膨らんだ。先発の隅田が５回０／３を９安打２失点（自責点１）で８敗目。四回に適時失策で１点を先制されると、五回は３安打を集中されて追加点を奪われた。六回に先頭からの連打で無死一、二塁としたところで降板した。隅田は９日・楽天戦で９勝目を挙げてから３戦勝ちなしで２連敗。２３、２４年と９勝止まりで自