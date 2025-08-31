この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、小児科医のDr.リノ🦏(@awaguni_deko8)さんの投稿です。 1錠でも命に関わる 「子どもが薬を誤飲したかも」、そんな心配で病院を受診するケースは多いそうです。Dr.リノさんのある投稿が話題になっていましたのでご紹介します。当直中だった小児科医のDr.リノさん実際に経験したことです。それがこちら。 【One pill can kil