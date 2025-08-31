◆男子ゴルフ「Sansan・KBCオーガスタ」最終日（31日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）、賞金総額1億円、優勝賞金2000万円、出場64選手、晴れ、気温32・0度、北西の風2・7メートル。4位からスタートした小斉平優和が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算18アンダーの270でツアー初優勝を果たした。昨年の悔しさを乗り越え、27歳の小斉平が逆転で悲願のツアー初優勝を遂げた。仲間からバケツで水をかけられる手荒い祝福