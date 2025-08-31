◆ロッテ4―3ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクが逆転負けで2連敗を喫した。先発の松本晴が2回途中3失点で4敗目。走塁ミスやバッテリーミスなども相次ぎ、毎回の14安打を生かせなかった。敗れた2位の日本ハムに2日連続のお付き合いでゲーム差は1のまま。ソフトバンクは走塁死が2度、けん制死が1度、バッテリー間でも捕逸2度、暴投1度とミスのオンパレードとなった。試合後、小久保裕紀監督は「この時期にこん