江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。ドラマ内では浪人・小田新之助がこの世を去りました。平賀源内のもとで蔦重と出会ったのち、松葉屋の女郎・うつせみと夫婦となった新之助でしたが、いずれも非業の死を遂げることに。演じた井之脇海さんにお話をうかがいました。（取材・文：婦人公論.jp