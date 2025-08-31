毛穴の開きや皮脂による肌あれ、季節を問わず悩まされる方は多いのではないでしょうか。そんな肌に寄り添う新作シートマスクが『クリアターン』から登場します。今回の「アゼライン酸BOMBマスク」は、皮脂トラブルをケアしながら水分・油分のバランスをととのえ、透明感のあるなめらかな肌へ導いてくれるアイテム。さらに人気イラストレーター・ミヤマアユミさんとのコラボデザインで、心躍るパッケӦ