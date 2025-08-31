日本テレビ系特番「24時間テレビ48」（8月30日〜31日）でマラソンに挑戦したSUPER EIGHT横山裕（44）が31日、ゴールした。メンバー4人の激励も受けながら番組終盤の午後8時45分、後輩のSixTONES松村北斗に頼まれたという「『マツケンサンバ』のポーズで」両手を挙げながらゴールテープを切った。宣言通り、14年のランナー城島茂が当時43歳で走った101キロを超える105キロを走破。何度も「心が折れそうになった」と振り返り「いろん