◆パ・リーグ西武１―４オリックス（３１日・ベルーナドーム）オリックスが接戦を制し、今季２度目のビジター５連勝で８月勝率５割フィニッシュを決めた。ビジターでの西武戦６連勝は、８連勝した１９９５年６〜９月以来、３０年ぶりの快挙となった。先発・エスピノーザは、５回２／３を１失点。１１安打を浴びながらも、１１７球の熱投で５勝目を挙げた。打線は４回、２死一、三塁で若月が左翼へ飛球を放つと、西武・渡部