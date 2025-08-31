元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空（のあ）さんが、最新ショットを公開した。希空さんは３１日にインスタグラムを更新し、タンクトップ姿でヨアジョンを手にするショットを公開。「念願のヨアジョン！！美味しすぎた絶対また食べる」と感想をつづった。タンクトップからのぞく、おへそにはピアスがキラリと光っている。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。