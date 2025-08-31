◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―４広島（３１日・神宮）広島は、最下位・ヤクルトに２戦連続の逆転負けを喫し、３連戦で１勝２敗と負け越した。今季は神宮で３勝７敗となり、同球場は２２年から４年連続の負け越しも決まった。先発・常広が、４回５失点と精彩を欠いた。青学大時代から慣れ親しんだ神宮のマウンドだったが、１点リードの２回は５安打３失点で逆転を許し、４回に４安打で２点を追加された。４回で９１球を要