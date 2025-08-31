盛岡競馬の2歳重賞「第43回ビギナーズカップ」は31日の11Rで行われ、1番人気のレジェンドバローズ（牡＝菅原勲、父コパノリッキー）が直線半ばで先頭に立って2着に7馬身差をつけ、3連勝で重賞初Vを飾った。2着ラウダーティオ、3着セロームの上位3頭にネクストスター盛岡（10月12日）の優先出走権が与えられた。鞍上の山本聡哉（37）は「ゲートだけが心配で用心していました。ゲートを出てからは前の馬がちょっとやり合っている