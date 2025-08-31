陸上の世界選手権（９月１３日開幕、東京・国立競技場）に臨む男子２００メートルの鵜沢飛羽（２２）が３１日、都内で開かれた所属先のＪＡＬの壮行会に参加した。壇上に立った鵜沢は「例年と比べて確実に力はついてきているので、自信を持って大会に臨める。２００メートルは決勝進出を一番の目標にしたい。難しいことなのはわかっているが、それを達成するための今までだと思っているので頑張りたい」とファイナリスト入りを