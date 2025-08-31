8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48」。King & Princeの郄橋海人がプロデュースした一夜限りの特別な生パフォーマンスが、先ほど両国・国技館で行われました。およそ20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される郄橋に、音楽を愛し、ダンスの力を信じるパフォーマーやアーティスト達が共鳴。国内外から集結した総勢96人での「ボー