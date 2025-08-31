８月31日に開催されるプレミアリーグ第３節で、マンチェスター・シティをホームに迎えるブライトンが、スターティングメンバーを発表。三笘薫がリーグ開幕から３試合連続で名を連ねた。ブライトンは１節でフルアムと１−１でドロー、２節でエバートンに０−２で完敗。低調なスタートを切り、特に得点力不足が顕著ななか、三笘もチャンスを仕留めきれずにいる。 ただ一方、日本代表MFは欠場した４日前のリーグカップ２回