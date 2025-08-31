◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）阪神の先発・才木浩人投手が７回途中９安打３失点でノックアウトされた。１―０の７回１死一、三塁。代打・大城に右中間へ同点の適時二塁打を浴び、完全にリズムを崩した。続く若林に勝ち越しの中前適時打を許し、さらに代打・キャベッジに右中間フェンス直撃の適時二塁打を打たれた。６回まで、甲子園の巨人戦では３２イニング連続無失点。無双を続けていたが、完全に攻略