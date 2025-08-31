ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が３１日、東京・味の素スタジアムで行われた大規模音楽イベント「ａ―ｎａｔｉｏｎ２０２５」に登場。「ＡＧＥＨＡ」や「ＡＬＲＩＧＨＴ！ＡＬＲＩＧＨＴ！」「ＳｕｍｍｅｒＶａｃａｔｉｏｎ」などを披露し、会場を熱狂させ、数原龍友も「『ａ―ｎａｔｉｏｎ』を最高の思い出にしましょう」と声を張りあげた。しかし「ＣｈｏｏＣｈｏｏＴＲＡＩＮ」が始まろうと