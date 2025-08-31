◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）巨人の田中瑛斗投手が２番手で登板して、４球で見事な火消しを見せた。０―１の６回１死一、三塁で先発・横川に代わってマウンドへ。６番・熊谷をシュートで６―４―３のダブルプレーに打ち取り、ガッツポーズした。田中瑛は１回無失点に前日３０日の阪神戦（甲子園）で今季５０登板に到達。２連投ながら無失点に抑えた。