◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）巨人が７回に逆転に成功した。１死から吉川尚輝内野手が遊撃内野安打で出塁。エンドランが決まり中山礼都内野手の左前打で１死一、三塁とチャンスを広げ、代打・大城卓三捕手が右中間を破る二塁打を放ち同点。一塁走者の中山もホームを突いたが、タッチアウト。リクエストでリプレー検証となったが判定は変わらず。それでも大城卓が送球間に三塁に進み２死三塁とチャン