女性5人組ハードロックバンドSHOW−YAが31日、東京・目黒鹿鳴館で、「SHOW−YA 40周年デビュー日記念“爆演”」を行った。同ライブで、メンバーそれぞれが思いを語った。◆角田美喜（ドラム＝61）「今日はデビュー日ということで本当にありがとうございます。40周年ということで振り返ってみると、この5人は全然違う性格で、個性も違う。でもお互いを補いながらやって来られた気がする。血のつながりはないけど、特別なつながりが