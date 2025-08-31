[8.31 オランダ・エールディビジ第4節](スパルタ・スタディオン)※21:30開始<出場メンバー>[スパルタ・ロッテルダム]先発GK 1 J. DrommelDF 2 S. SamboDF 3 M. YoungDF 4 ブルーノ マルティンス インディDF 5 パトリック・ファン・アーンホルトMF 6 J. KitolanoMF 8 P. ClementMF 10 イェンス・トールンストラFW 7 ミッチェル ファン ベルヘンFW 9 トビアス・ローリッセンFW 11 S. Ltaief控えGK 20 F. BednarekGK 30 P. Kuip