GANG PARADEが、12月17日（水）にメジャー8枚目となるニューシングルをリリースする。本作シングルは、10月より放送開始となるアニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマに抜擢された最新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」を含む全3曲入り予定。初回生産限定盤には8月21日に開催されたバンドスタイルワンマンライブ＜THE GANG PARADE RISES Z＞の模様と、そのメイキング映像を収録したBlu-rayが付属する。© ままかり／