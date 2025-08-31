「阪神−巨人」（３１日、甲子園球場）阪神先発の才木浩人投手は、６回２／３を３失点でＫＯされた。１点リードの七回、一気に崩れた。連打で１死一、三塁のピンチを招くと代打の大城に同点の適時二塁打を許す。味方の好守備で２人目の生還は許さず、２死三塁となったが、若林に勝ち越しの適時打。さらには代打キャベッジに右越えの適時二塁打。この回５連打で３失点。ここで交代が告げられ、厳しい表情でマウンドを降りた。