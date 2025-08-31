紫 今が、8月27日(水)にリリースした新曲「八月の花火」のミュージックビデオを公開した。「八月の花火」は夏の終わりの切なさを描いたバラード作品だ。公開されたミュージックビデオは前作「ウワサのあの子」の続編が描かれ、同じく平松想乃・渡辺色がダブル主演を飾り、杉山弘樹が監督を務めた。浴衣姿の2人を描く夏物語を「ウワサのあの子」とも合わせて楽しめる作品となっている。 一方で、紫 今は8月20日(水)には崎山蒼志・Me