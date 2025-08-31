ももクロが約3年ぶりに開催した夏ライブ＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞より「天手力男」のライブ映像が公開された。「天手力男」は、2011年に発売された1stアルバム『バトル アンド ロマンス』に収録された楽曲で、夏ライブ前に行った投票企画「夏のライブで聴きたい！ももクロ定番夏ソング総選挙」にて1位になった楽曲。2018年に東京ドームで開催された＜ももいろクローバーZ 10th Anni