PK shampooが、11月15日に開催する主催サーキットフェス＜PSYCHIC FES 2025＞の第3弾出演アーティストを発表した。本発表は、本日に東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)で開催された全国ツアー＜PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-＞のツアーファイナル公演にてアナウンスされた。今回追加発表されたのは、ART-SCHOOL / 小林私 / ジュウ / SuU / w.o.d. / THIS IS JAPAN / ポップしなないで / Hue’sの8組だ。＜PSYCHIC FES＞は