女優の江口のりこ（45）が31日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に出演。“クセ強”なきょうだいについて語った。30代前半のころ、兵庫県内にある実家を引き払うことになり、「4歳上の一番上の兄はいわゆるヤンキー、めっちゃヤンチャだったんですけど。ひとりで実家に行って、ミカン箱ぐらいの段ボールの中に家族のアルバムを自分なりにピックアップして持って帰ってきたって言うんですよ」と回想した。その段ボール箱は