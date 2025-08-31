ME:Iが、本日31日に最終公演を迎えたアリーナツアー＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”＞の追加公演を開催することを発表した。本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして開催され、7月26日(土)の長野公演を皮切りに全国6都市（長野・北海道・愛知・神 奈川・兵庫・広島）13公演を完走。本日、公演の最後に追加公演の開催がサプライズ告知され、会場から歓声があがった。追加公演の公演タイトルは＜2025 ME:I 1ST ARE