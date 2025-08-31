東京学生柔道体重別選手権大会が31日、東京・日本武道館で行われた。国士舘大は活動停止処分解除後初めての公式戦に臨み、計22人の男子選手が出場した。元部員による大麻使用問題で男子部は6月から活動停止処分となっていたが、当該不祥事学生以外の部員に違法薬物使用の疑いがないことを大学が確認して21日付で処分を解除。25日から活動が再開された。問題発覚時の部長と監督は既に解任され、新体制で再スタートした。現