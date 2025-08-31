【モデルプレス＝2025/08/31】YouTuberのHIKAKINが8月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。娘がYouTubeに登場した。【写真】第1子を抱っこするHIKAKIN◆HIKAKIN、娘がYouTubeに登場HIKAKINは「ヒカキンの1歳娘、ついにデビュー」と題した動画を公開。娘とUUUMのオフィスに訪れる様子を披露した。動画冒頭では、娘を抱っこして登場。オフィスでは、娘と手を繋ぎながら、会議室や社長室、スタッフルームなどあらゆる部屋を散策し、