この記事をまとめると ■コンテナは単体で積み下ろし可能なため「インターモーダル輸送」が可能 ■街中の倉庫から人が常態的に利用する店舗までコンテナは活用されている ■コンテナを利用した遺体安置用の冷蔵庫の開発も進められている 世界各国をまわる頑丈な荷室「コンテナ」の役割 コンテナ（Container）を直訳すると「容器」や「入れ物」を意味する。日本では積み重ねて整理できるように規格を統一した容器を指すことが多い