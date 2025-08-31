竣工した海産物の養殖拠点を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝8月30日、北朝鮮咸鏡南道楽園郡（朝鮮中央通信＝共同）【丹東共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は中国・北京で9月3日に開かれる抗日戦争勝利80年記念行事に出席するため、近く北朝鮮を出発する見通しだ。複数の外交筋は8月31日、行事に間に合うよう「一両日中に出発する可能性がある」との見方を示した。金氏訪中は2019年1月以来、約6年半ぶり。日米韓は