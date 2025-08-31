埼玉県熊谷市の利根川でグライダーが墜落し、操縦していた20代くらいの女性が死亡しました。警察などによりますと、31日正午ごろ、埼玉県熊谷市の利根川に「グライダーが墜落した」と目撃した人から消防に通報がありました。グライダーは一人乗りで、20代くらいの女性が操縦していましたが、女性は、現場で死亡しているのが確認されました。グライダーは、すぐ近くにある日本学生航空連盟の妻沼滑空場を群馬県の方向に向かって離陸