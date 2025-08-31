「ＤｅＮＡ−中日」（３１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が移籍後２度目の先発。再び対戦した中日に対し、七回４安打無失点３四死球９奪三振と好投し、初勝利の権利を持って降板となった。藤浪対策で左打者８人を並べた中日に対し、序盤は圧巻の投球だった。初回、岡林は直球３球で投ゴロ。樋口、上林もストライク先行の投球で２者連続空振り三振に仕留めた。このイニングでＮＰＢ通算１０００投球回（３７３