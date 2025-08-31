株式会社トレス（トレス）は29日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスを2024-25シーズン限りで現役引退し同クラブのスタッフに就任していた白岩蘭奈さんが、『TRES VOLLEYBALL』のアンバサダーに就任したことを発表した。 トレスは、バスケットボールやフットボール、ランニングなど多種目のユニフォームを手がける総合ユニフォームメ&